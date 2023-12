Na última sexta-feira (dia 15), a secretaria de Estado de Saúde divulgou a atualização dos números da dengue na região do Médio Paraíba, com destaque para o município de Volta Redonda. Os dados revelam uma preocupante elevação nos casos, somando um total de 2.730 casos prováveis, dos quais 1.369 foram confirmados em laboratório. Foi confirmado um óbito, ocorrido no município de Resende

A distribuição dos casos por município na região é a seguinte:

Barra do Piraí: 36 notificações

Barra Mansa: 97 casos

Itatiaia: 376 casos

Pinheiral: 23 casos

Piraí: 210 casos

Porto Real: 126 casos

Quatis: 113 casos

Resende: 1.399 casos

Rio Claro: 5 casos

Rio das Flores: 1 caso

Valença: 10 casos

Volta Redonda: 334 casos

*Fonte: Secretaria de Estado de Saúde

No cenário estadual em 2022, foram registrados 11.400 casos prováveis de dengue, com 5.590 confirmados em laboratório e 16 óbitos. Já na região do Médio Paraíba, foram contabilizados 434 casos prováveis, 180 confirmados em laboratório, e 1 óbito em Barra Mansa.

Comparativamente, em 2021, o estado teve 2.879 casos prováveis, 1.379 confirmados em laboratório e 4 óbitos. Na região do Médio Paraíba, foram registrados 982 casos prováveis, 573 confirmados em laboratório, e 1 óbito em Resende.

Diante desse cenário, o governo do Rio passou a divulgar boletins semanais sobre a dengue em todo o estado. A secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, destaca a preocupação com os tipos 3 e 4 do vírus e reforça o compromisso em atuar proativamente para evitar possíveis epidemias.

A situação de 2023 é alarmante, com 44.571 casos notificados em todo o estado, dos quais 23.544 foram confirmados em exames laboratoriais. Houve 2.063 internações e 26 óbitos. Os números mais expressivos são observados na capital e nas regiões Norte e Noroeste Fluminense.