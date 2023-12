Uma operação conjunta entre policiais civis de Paraty e de Minas Gerais, realizada nesta quarta-feira (dia 20), resultou na prisão de um homem, de 29 anos, suspeito de estupro de vulnerável. A vítima do abuso sexual seria uma criança de apenas 5 anos.

O crime ocorreu no dia 20 de novembro de 2023, por volta das 14 horas, na residência do agressor, cuja mãe trabalha como babá, cuidando de crianças durante o período em que os pais delas trabalham. Aproveitando um momento em que estava sozinho com a vítima, o agressor a chamou para brincar e, segundo o depoimento do pai da criança, a menina relatou que o homem realizou atos abusivos, incluindo passar a língua em suas partes íntimas.

Sob a coordenação do Dr. Fábio de Oliveira Barucke, Diretor do 5º Departamento de Polícia de Área (DPA), e com o comando operacional do Delegado Titular da 167ª DP (Paraty), Dr. Marcello Russo, os agentes cumpriram o mandado de prisão temporária no Bairro Barreiro, em Bonsucesso (MG), onde ele estava escondido há cerca de 20 dias.

Após sua prisão, o agressor – que é morador de Volta Redonda – teria confessado a prática do crime. Ele agora encontra-se sob custódia, aguardando os desdobramentos legais do processo.

Foto: Divulgação