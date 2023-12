Maria de Lourdes dos Santos, de 79 anos, faleceu no final da noite de sábado (dia 23), no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, após dez dias de internação. A idosa sofreu queimaduras e inalou fumaça durante um princípio de incêndio em seu quarto, localizado na Rua Teresópolis, no bairro Siderlândia. Maria de Lourdes enfrentava o desafio do Alzheimer.

No mesmo incidente, o filho dela, Nilo Sérgio dos Santos, de 52 anos, também sofreu queimaduras e inalou fumaça ao tentar socorrer a mãe. Ele permanece hospitalizado na mesma unidade hospitalar em recuperação.

A investigação apontou que o princípio de incêndio foi desencadeado por um curto-circuito em um ventilador de teto. O corpo de Maria de Lourdes foi sepultado na manhã desta terça-feira (dia 26), no Portal da Saudade.