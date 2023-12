Um policial federal foi assaltado nesse sábado (dia 30) no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O agente foi abordado por cinco homens armados com fuzil no terminal 2. Os criminosos levaram o carro do policial, além de um notebook e a carteira funcional da Polícia Federal (PF).

O crime ocorreu apesar de, há dois meses, o aeroporto ter tido a segurança reforçada pelas Forças Armadas. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo do policial passando pela cancela de saída do estacionamento.

Em nota, o RioGaleão afirmou que o assalto aconteceu na saída do aeroporto e que está colaborando com a investigação.

Foto: Reprodução