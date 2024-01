As inscrições para o vestibular do UniFOA estão abertas. Os interessados devem acessar o Portal do Candidato através do site unifoa.edu.br, se inscrever gratuitamente, utilizando a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de uma das edições entre 2015 e 2022, ou podendo fazer uma redação on-line.

Quem optar pela redação on-line como forma de ingresso, o período de inscrição vai até 20 de fevereiro. Já para aqueles que escolherem a nota do Enem, o prazo vai até 22 de fevereiro.

As vagas disponíveis são para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia (Civil, Ambiental, Elétrica, Produção e Mecânica), Nutrição, Odontologia e Sistemas de Informação.

Todas as informações referentes às etapas do vestibular estão disponíveis nos editais também no Portal do Candidato.

Acesse o link: https://www.unifoa.edu.br/portal-do-candidato/?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=homesiteunifoa

Processo Seletivo Medicina

Também estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina, para ingresso no 1º e 2º semestres de 2024. Ao todo, são 120 vagas disponíveis. Por ordem de classificação, as primeiras 60 vagas são para início no primeiro semestre, e a outra metade para o segundo semestre.

Os interessados devem se inscrever pelo Portal do Candidato, onde podem utilizar um ou dois resultados do Enem, desde que seja das edições entre 2016 e 2023. A nota do Enem é a única forma de inscrição para o processo seletivo do curso de Medicina, que segue aberta até o dia 12 de janeiro.

As informações completas referentes ao processo seletivo de Medicina 2024 do Centro Universitário de Volta Redonda devem ser conferidas no Edital nº 08-23 Processo Seletivo 2024 – Medicina Ref. 2024.1 e 2024.2.

Inscrições para os programas de mestrado

Quem pretende se especializar, as inscrições para os programas de mestrados profissionais também estão abertas.

Com o objetivo de capacitar a população e, também, suprir as necessidades do mercado, o UniFOA criou o Mestrado Profissional em Materiais – Memat, um mestrado que tem foco no desenvolvimento tecnológico.

O Memat prepara o estudante técnica e cientificamente para a realização de um projeto, relacionando as aplicações tecnológicas com o desenvolvimento de materiais, formando o profissional que irá atender as demandas das empresas.

Quem desejar se inscrever, pode fazer até 23 de fevereiro através do link: https://unifoainscricao.crmeducacional.com/Login/98

Com uma matriz curricular moderna, o Mestrado Profissional em Ensino em Ciências da Saúde e do Meio Ambiente – Mecsma atende profissionais de diferentes áreas que desejam se aprimorar na sua formação e se destacar no mercado de trabalho.

Os mestres formados no Mecsma estão aptos a atuar com ensino em diversos níveis, sempre levando as pautas de participação popular, inclusão social, promoção da saúde e do meio ambiente.

As inscrições para o Mecsma podem ser feitas até 29 de fevereiro pelo link: https://unifoainscricao.crmeducacional.com/Login/98

