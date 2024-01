Por meio de uma publicação no Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (dia 3), a Petrobras suspendeu as inscrições do concurso público. A empresa informou que a medida foi tomada com o objetivo de ampliar as oportunidades de acesso dos candidatos.

O documento informa que o edital de reabertura das inscrições, bem como de retificação de subitens, será publicado na data provável de 8 de janeiro.

Agora, as provas objetivas serão aplicadas em todas as capitais das unidades da federação, além das cidades relacionadas no edital. Os locais de realização de prova também não estarão mais vinculadas aos polos de trabalho escolhidos no momento da inscrição.

Serão ofertadas 6.412 vagas, sendo 916 imediatas e 5.496 para formação de cadastro reserva, para diversos cargos de nível técnico. Confira as carreiras contempladas:

Enfermagem do trabalho;

Inspeção de equipamentos e instalações;

Logística de transportes – controle;

Manutenção – calderaria;

Manutenção – elétrica;

Manutenção – instrumentação;

Manutenção – mecânica;

Operação;

Operação de lastro;

Projetos, construção e montagem – edificações;

Projetos, construção e montagem – elétrica;

Projetos, construção e montagem – instrumentação;

Projetos, construção e montagem – mecânica;

Química de petróleo;

Segurança do trabalho; e

Suprimento de bens e serviços – administração.

Os aprovados e nomeados receberão salários iniciais que chegam a mais de R$ 5,8 mil, a depender da carreira. As vagas são destinadas a Pernambuco e cidades das regiões Sudeste e Sul, sendo elas: Betim (MG), Cubatão (SP), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Macaé (RJ), Mauá (SP), Paulínia (SP), Rio de Janeiro, Santos (SP), São José dos Campos (SP), Vitória, Araucária (PR), Canoas (RS) e Ipojuca (PE).

Com informações do Correio Braziliense