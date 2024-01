A tradicional Colônia de Férias de Verão do Clube dos Funcionários tem início nesta segunda-feira (dia 8). A abertura acontece às 13h30, no Ginásio da PET – Praça de Esportes Tabajaras, em Volta Redonda. Na programação estão confirmadas oficinas esportivas, recreação aquática, bicicletas especiais, oficina de culinária, brinquedos infláveis, oficina de artes, acampamento noturno e muito mais.

Esta edição acontece durante duas semanas, entre os dias 08 e 20 de janeiro, para crianças de 03 a 12 anos. Todas as atividades são conduzidas por professores e estagiários do Clube, orientados pela coordenação de Esportes. As inscrições para sócios e não sócios continuam abertas e podem ser realizadas na Secretaria do Clube. Mais informações pelo telefone: (24) 2102-2750.

Foto: divulgação