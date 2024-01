A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) identificou o traficante que exigiu pagamento da construtora responsável pelo Parque Piedade para permitir a realização das obras. Ele é o líder da organização criminosa que explora o Morro do Dezoito, na Zona Norte do Rio.



Assim que soube do ocorrido, a Draco instaurou inquérito e realizou diversas diligências a fim de apurar os envolvidos. A partir da identificação do autor, a autoridade policial representou pela sua prisão. O inquérito foi concluído e relatado ao Ministério Público.