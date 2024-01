O deputado estadual Munir Neto (PSD) se reuniu nessa quinta-feira (dia 11), com os presidentes das associações de moradores dos mais de 50 bairros existentes em Volta Redonda, no Clube Náutico.

No encontro, Munir prestou contas do trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nesse quase 1 ano de mandato.

“Estamos completando o nosso primeiro ano de mandato. Foi um ano muito intenso de trabalho. Elaboramos 51 projetos de lei e já tivemos 16 leis aprovadas. Além disso, buscamos recursos e projetos para fortalecer o nosso município e a Região Sul Fluminense”, destacou o parlamentar.

O deputado aproveitou a oportunidade para apresentar projetos e ações que foram implementados em Volta Redonda, como o Polo do Café do Trabalhador e a pavimentação de mais de 500 ruas de Volta Redonda.

“Entregamos para os presidentes das associações de moradores o nosso material de prestação de contas. Nele consta tudo que fizemos na Alerj. Em Volta Redonda tivemos muitos feitos, como o Café do Trabalhador de Volta Redonda e o recurso que permitiu pavimentar mais de 500 ruas”.

A reunião contou com a presença também da presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM) Fátima Martins.

Obras em parceria com o governo do estado

Em sua fala, Munir destacou o trabalho de articulação que tem sido feito junto ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“Nossa cidade está um verdadeiro canteiro de obras. O governador Cláudio Castro tem investido muito em Volta Redonda e no Sul Fluminense. Estamos usando o nosso mandato para dar celeridade na parte burocrática e não permitir que as obras parem. Estamos fortalecendo o Sul Fluminense”, concluiu.