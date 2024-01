Angra dos Reis é um dos principais polos turísticos do estado do Rio de Janeiro durante o verão, com suas 365 ilhas e mais de dias mil praias. A cidade está acostumada com o alto número de visitantes nesta época, impulsionada pelas férias escolares, pela temporada de cruzeiros e pelo fato de estar situada entre duas metrópoles, Rio e São Paulo, entre outros fatores.

Verão é sinônimo de agitação, mas também de cuidados com a saúde. Em uma publicação de 2023, o Ministério da Saúde destacou que a falta de precauções no período mais quente do ano pode comprometer o bem-estar das pessoas, em alguns casos de maneira grave.

Os principais alertas são para insolação, micose na pele, desidratação e intoxicação alimentar, as mais comuns durante o verão. Somente no réveillon de 2023, com os shows de final de ano e do aniversário da cidade, entre os dias 29 de dezembro e 6 de janeiro, Angra registrou uma taxa de 97% de ocupação na rede hoteleira, com mais de 27 mil turistas, segundo a TurisAngra, agência municipal de turismo.

A cidade está preparada para receber os visitantes, e a Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde, deu algumas dicas para que moradores e visitantes aproveitem da melhor forma o verão e as belezas naturais angrenses.

Dicas de Saúde:

– Mantenha-se Hidratado: A hidratação é fundamental para o bom funcionamento do corpo em qualquer estação do ano, mas no verão, por conta das altas temperaturas, é preciso redobrar a atenção. Por isso, a ingestão de líquidos como água, sucos naturais e água de coco se faz ainda mais necessária. Com o consumo ideal de água, o corpo funciona melhor, evitando a desidratação, tonturas ou outros possíveis problemas causados pelo calor.

– Alimente-se de Forma Saudável: Além de uma boa hidratação, a alimentação também é um fator importante para proteger a saúde durante a estação mais quente do ano. É recomendado fazer refeições mais leves, como saladas, frutas, verduras e legumes (bem higienizados), evitando o consumo de frituras, alimentos mais pesados e ultraprocessados, entre outros.

– Proteja a Pele Durante a Exposição ao Sol: Ao ir às praias e ilhas de Angra, redobre o cuidado com a sua pele. Para isso, sempre use um protetor solar adequado para a sua pele e, ainda mais importante, aplique da maneira correta, seguindo as instruções do rótulo, passando o produto diariamente e sempre de maneira uniforme pelo corpo. Também é recomendado evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h. Vale lembrar que a exposição ao sol sem proteção pode causar doenças graves, como o câncer de pele.

– Atenção aos Sinais e Sintomas: O Ministério da Saúde alerta para os principais sintomas de algumas doenças que são mais propícias durante o verão. Se algum deles surgir, é fundamental procurar ajuda médica nas unidades de saúde de Angra dos Reis.

– No caso da desidratação, os principais sinais são mal-estar e fraqueza, ressecamento de mucosas, como olhos, nariz e boca, e longos períodos sem urinar.

– A micose apresenta forte coceira, vermelhidão e ressecamento da pele como os principais sintomas. – A insolação pode causar dor de cabeça, tontura, vômito ou náuseas, palidez, desmaio e queimaduras na pele.

– Na intoxicação, a pessoa pode ter náuseas, vômitos, diarreia, febre e mal-estar generalizado. Em todos esses casos, o morador ou turista deve procurar a unidade de saúde correta para cada tipo de atendimento. Desmaios e intoxicação, por exemplo, devem ser tratados nas unidades de Serviço de Pronto Atendimento (SPA). Já as micoses, vômitos e diarreia devem ser tratadas nos postos de saúde da cidade. A lista completa de serviços de cada unidade de saúde de Angra está disponível no site da Prefeitura.

Foto: Pedro Luis Santos