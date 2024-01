As 28 atletas do time feminino New Star Soccer/Volta Redonda Futebol Clube foram oficialmente apresentadas em evento realizado no sábado (dia 13), no auditório da FOA, na Colina. Toda comissão técnica e os responsáveis pelas atletas estavam presentes.

Durante o evento, os participantes foram informados de toda programação do mês de abril, incluindo a participação na Copa Rio de Futebol Feminino Sub-20. Além disso, foram discutidas formas de captação de recursos, como a venda de rifas de uma camisa do Voltaço e uma bola.

As jogadoras começam a preparação física na quarta (dia 17), no campo da Escola Técnica Pandiá Calógeras, no bairro Sessenta.

Foto: divulgação