Uma ação conjunta de policiais civis da 99ª DP (Itatiaia) e militares do 37º BPM resultou na prisão de um homem acusado de roubo, na terça-feira (dia 16). O crime teria sido praticado contra agência bancária no município de Santa Inês, no Maranhão. Ele foi capturado em Nova Conquista, no município de Itatiaia, onde estava escondido.



A ação aconteceu após ação integrada de inteligência. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva. Cabe acrescentar que o indivíduo também tem anotações criminais por posse e uso de drogas, além de homicídio.

