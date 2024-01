Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados 28º BPM, apreenderam, na noite desta quarta-feira (dia 17), farto material entorpecente, que estavam sendo comercializados na região, e armamentos.

A ação foi realizada após informações repassadas ao Disque Denúncia.

No local, os agentes observaram os suspeitos fugindo do endereço, não sendo possível alcançá-los. Após verificação no terreno, foram encontrados uma granada, 16 munições calibre 9 mm intactas, uma colmeia para munições, 140 sacolés de cocaína, 206 papelotes de maconha, sacola contendo aproximadamente 500g de cocaína, 220 pedras de crack, aproximadamente 1.200kg de maconha, 4 balanças de precisão, 300 eppendorfs vazios e 10 mil etiquetas de tráfico.

O material apreendido foi levado à 93ª DP, onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Disque Denúncia

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de drogas, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.