O prefeito Neto (PP) recebeu alta médica na última terça-feira (dia 16), permitindo-lhe retomar suas atividades integrais no Palácio 17 de Julho. A liberação ocorreu após uma revisão médica realizada em um hospital particular na Zona Sul do Rio. Nos últimos três meses, o político de 67 anos passou por três procedimentos cardíacos, enfrentando um período de afastamento da rotina de trabalho, que incluiu uma permanência de aproximadamente 30 dias na UTI.

Durante o intervalo de novembro a dezembro, Neto passou por um cateterismo, uma angioplastia e, por último, a substituição da válvula cardíaca. Uma infecção identificada durante o processo de cicatrização prolongou o período de internação do prefeito. Após um afastamento de 57 dias, Neto reassumiu suas funções no Palácio 17 de Julho no último dia 2.

Desde seu retorno, o prefeito vinha cumprindo apenas meio expediente em seu gabinete na Prefeitura, principalmente pela manhã. À tarde, despachava de sua residência no bairro Jardim Amália. A agenda de compromissos externos permaneceu interrompida até a última terça-feira.

Com a retomada integral de suas atividades, Neto enfrentará uma agenda repleta de compromissos ao longo de 2024, ano eleitoral. A previsão é que ela siga intensa pelo menos até o dia 6 de outubro, data marcada para o primeiro turno do pleito municipal.

