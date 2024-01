Fim da espera! No próximo sábado, dia 27 de janeiro, os amantes de motocicletas terão um encontro marcado na Luc´Motos, localizada na Avenida Paulo de Frontin, 725, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O motivo é o lançamento da nova Honda XRE Sahara 300, um dos modelos mais aguardados do ano.

Daniel Silva de Oliveira, diretor operacional da Luc’Motos, revelou que o evento será mais do que uma simples apresentação do produto. “Os convidados e clientes terão a oportunidade de desfrutar de um atendimento exclusivo, incluindo um café da manhã, apresentação da motocicleta, música com DJ e ofertas especiais em todos os modelos para aqueles que comparecerem à loja”, enumerou.

A abertura da loja está programada para as 8 horas e o fechamento previsto para as 15 horas. Uma experiência completa para os entusiastas de motocicletas, com a promessa de ofertas imperdíveis.

Design que revive o espírito do passado e acompanha as tendências globais

A motocicleta Honda Sahara 300 traz consigo um design que resgata o espírito do passado, ao mesmo tempo em que incorpora as mais recentes tendências globais dos modelos Adventure. Sua postura elevada a destaca, característica típica dos modelos Trail de maior cilindrada, conferindo-lhe imponência. As carenagens possuem linhas marcantes e modernas, transmitindo força, agilidade e dinamismo.

Inovações em segurança: Pisca alerta, sinal de parada de emergência e embreagem deslizante

Um dos destaques da Sahara 300 é seu sistema de segurança aprimorado. Introduzindo o pisca alerta e o sinal de parada de emergência (ESS), a motocicleta garante uma visibilidade aumentada em situações de emergência. Além disso, a embreagem é do tipo assistida e deslizante, proporcionando um acionamento do manete 30% mais leve, conferindo conforto na pilotagem e evitando o travamento da roda traseira em reduções severas de marcha, assegurando a segurança do piloto.

Freios avançados e tecnologia de ponta

No quesito segurança de frenagem, a Sahara 300 apresenta freio a disco nas duas rodas com sistema ABS de dois canais, proporcionando maior eficiência e controle nas frenagens.

Painel 100% digital e novo motor

A modernidade se faz presente no painel 100% digital do tipo Blackout, com indicador de marcha e computador de bordo. Além disso, o novo motor de 300cc, com 6 marchas, oferece eficiência em rotações baixas em diversas faixas de velocidade, garantindo economia e conforto tanto em trajetos urbanos quanto em aventuras fora da cidade.

Três versões para escolher

A Motocicleta Sahara 300 estará disponível em três versões: Standart na cor Cinza Metálico, Rally na cor Vermelho e Adventure na cor Bege Metálico. Cada versão promete atender às preferências e estilos dos motociclistas mais exigentes.

Se você é um apaixonado por motocicletas, não perca a oportunidade de conferir de perto todas essas novidades. O evento na Luc´Motos promete ser um marco para os entusiastas e amantes de aventuras sobre duas rodas.

Foto: Divulgação