Policiais Militares prenderam na quarta-feira (dia 31) um homem, de 27 anos, suspeito de furtar produtos em estabelecimentos comerciais de Volta Redonda e Barra Mansa. A ação ocorreu na Rua Desembargador César Salamonte, no Aterrado, próximo a um posto de combustível. O indivíduo foi abordado após ter sido observado tentando cometer novos furtos na loja de utilidades domésticas Brasilar.

Os agentes foram acionados pelo grupo de comerciantes do bairro, que relataram a presença do rapaz na loja, portando uma sacola plástica e em atitude suspeita. Ao perceber que estava sendo observado, o suspeito deixou o local e entrou em um veículo HB20 de cor preta. Após buscas no bairro, o veículo foi encontrado na Avenida Desembargador Cesar Salamonte.

Durante a revista, os policiais encontraram uma sacola verde contendo diversos produtos, incluindo caixas de bombom Ferreiro Rocher, latas de energético Red Bull, caixas de sabonete Natura, perfume, sabonete Kaiak, desodorante e uma garrafa térmica. O suspeito admitiu ter cometido furtos no Supermercado Floresta da Amaral Peixoto e na farmácia Pharma Abril, ambos localizados no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

O condutor do veículo, alegando ser um motorista de aplicativo, afirmou não ter conhecimento dos furtos praticados pelo passageiro. A polícia conduziu o suspeito à delegacia, e posteriormente, dirigiu-se ao Supermercado Floresta, onde o gerente confirmou, através das imagens das câmeras de segurança, a prática do furto pelo indivíduo. O rapaz foi preso no artigo 155 do Código Penal, que trata do crime de furto.

Foto: Divulgação