O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR) informou nesta sexta-feira (dia 9) que, após um reparo na rede de abastecimento na Vila Americana na noite passada, ocorreu novamente o deslocamento da bolsa dos tubos, causando deficiências no fornecimento de água em diversos bairros da região. Os bairros afetados incluem a Vila Americana, Santo Agostinho, Parque do Contorno, Dom Bosco e Parque do Contorno.

Com isso, os moradores dessas áreas podem enfrentar dificuldades com a falta de água em seus domicílios. Até o momento, não há uma previsão definitiva para a resolução completa do problema e a normalização do abastecimento nessas localidades. Enquanto isso, a autarquia recomenda que os moradores economizem água e façam uso de forma consciente.