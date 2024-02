Um acidente ocorrido na tarde deste sábado (dia 10) na Rodovia Presidente Dutra deixou duas pessoas feridas, em Porto Real. O fato ocorreu por volta das 14h30, na altura do km 297 da pista sentido Rio. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor de um Chevrolet/Classic perdeu o controle do veículo e colidiu contra a defensa metálica na lateral da pista.

O condutor e a passageira foram socorridos com ferimentos por uma equipe de resgate médico para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

Ainda segundo a PRF, não houve congestionamento no local do acidente.

Foto: Divulgação/PRF