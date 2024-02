Um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (dia 13) deixou a Rodovia Rio Santos, em Mangaratiba, interditada. O fato envolveu um carro e um caminhão, com o caminhão tombando e bloqueando a pista no km 450, próximo a Itacurubitiba. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, resultando em retenções entre os quilômetros 448 e 451, onde o tráfego está sendo controlado pelo sistema pare e siga. Como consequência, o trânsito no sentido contrário, em direção ao Rio de Janeiro, também foi impactado, com congestionamento entre os quilômetros 454 e 451. As informações são da CCR Rio SP.

As causas do acidente são desconhecidas.

Foto: reprodução/Redes Sociais