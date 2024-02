A Polícia Civil de Barra do Piraí está a procura de um homem, sócio de um clube de lazer da cidade, suspeito de uma tentativa de homicídio a tiros contra um funcionário do espaço. O crime ocorreu após um desentendimento entre o trabalhador e o filho do suspeito, que estava brincando com uma bola de futebol dentro da piscina do clube, que fica no Centro da cidade.

De acordo com informações iniciais, o homem saiu do clube após a discussão, mas retornou posteriormente com uma arma. Ele se aproximou do funcionário e disparou pelas costas, no entanto, felizmente, a munição falhou.

O indivíduo conseguiu fugir do local, mas já foi identificado pelas autoridades. Segundo o delegado titular da delegacia de Barra do Piraí, Antônio Furtado, o suspeito será responsabilizado por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil, podendo enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão.