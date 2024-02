A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Administração e Previdência Social, abre na próxima quarta-feira (dia 21), as inscrições de concurso público para 91 vagas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam os níveis de escolaridade superior, médio e fundamental. As inscrições podem ser realizadas até 4 de abril, exclusivamente pelo site www.ibam-concursos.org.br, com taxas que variam de R$ 50 a R$ 90. O edital completo está disponível no mesmo site.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 19 de maio de 2024.

Estão disponíveis 54 vagas para Ensino Superior + cadastro de reserva; 24 vagas para ensino médio; 21 vagas para ensino médio e 13 vagas para ensino fundamental.

Os cargos de Ensino Superior são de Advogado (2 vagas); Arquiteto (cadastro reserva), Assistente Social (2 vagas); Biólogo (01 vaga); Contador (01 vaga); Economista (01 vaga); Enfermeiro (03 vagas); Engenheiro Ambiental (01 vaga); Engenheiro Civil (01 vaga); Engenheiro de Segurança do Trabalho (01 vaga); Farmacêutico (01 vaga); Fisioterapeuta (01 vaga); Fonoaudiólogo (01 vaga); Médico – várias especialidades (29 vagas); Nutricionista (cadastro reserva); Odontólogo (04 vagas); Psicólogo (03 vagas) e Terapeuta Ocupacional (01 vaga). Para o Nível Médio, os cargos são Agente Fiscal de Obras e Posturas (01 vagas); Agente Técnico Agrícola (cadastro reserva); Agente Técnico em Enfermagem (06 vagas); Agente Técnico em Laboratório (02 vagas); Agente Técnico em Segurança no Trabalho (01 vagas); Agente Técnico em Radiologia (cadastro reserva); Agente Técnico Municipal (06 vagas); Motorista CNH “D” (06 vagas); Secretário Escolar (01 vagas); Técnico em Imobilização (01 vagas) e Técnico em Meio Ambiente (cadastro reserva).

Para Nível Fundamental completo e incompleto os cargos são de Agente Auxiliar de Odontologia – Auxiliar em Saúde Bucal (03 vagas); Agente Funerário (02 vagas); Inspetor de Alunos (04 vagas); Coveiro (02 vagas); Maqueiro Hospitalar (01 vagas) e Operador de Máquinas Automotoras (01 vagas).

A remuneração varia de RS 1.412,00 a R$ 2.695,42 para nível superior e R$1.412,00 para nível médio e fundamental acrescido de benefícios como auxílio alimentação e auxílio cultura.

Os valores das inscrições são de R$ 90 para os cargos de nível superior, R$ 70,00 para os cargos de ensino médio é de R$ 50,00 para o nível fundamental completo e incompleto.