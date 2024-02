Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam, na noite da quinta-feira (dia 15), 20 quilos de de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A ação ocorreu por volta das 22h, quando a equipe teve sua atenção voltada para um GM Tracker. Foi dada a ordem de parada ao veículo, prontamente atendida pelo condutor, um indivíduo de 44 anos de idade, que estava na companhia de seu filho, menor de idade.

Ao realizar uma busca no interior do carro, foram encontrados 20 tabletes de substância análoga a cocaína. Em seguida, foi dada voz de prisão ao motorista, que foi encaminhado juntamente com o veículo, as drogas e o filho menor de idade para a 99ª DP para adoção das medidas cabíveis.

O homem informou aos agentes da PRF que a droga teria como origem o estado de São Paulo e destino a cidade de Resende. O condutor foi preso, o veículo retido pela Polícia Civil e o seu filho ficou sob responsabilidade de sua advogada, que compareceu até o local da ocorrência.

Foto: Divulgação/PRF