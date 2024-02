O bom desempenho da indústria fluminense fez cair o desemprego no Rio de Janeiro no quarto trimestre de 2023. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a queda da desocupação no estado, na passagem do terceiro para o quatro trimestre do ano passado, foi de 10%, resultado mais positivo que o nacional (7,4%). Nesse período, o desemprego no país caiu em apenas dois estados: Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

– A geração de empregos é um dos mais relevantes indicadores do desempenho econômico, não apenas do Rio de Janeiro, mas do país. O estado tem apresentado crescimento contínuo da empregabilidade, e isso impacta positivamente no bem-estar social da nossa população. Fomentar a atividade econômica, por meio de políticas públicas para atração de investimentos, capacitação profissional e incentivo ao empreendedorismo seguem entre as prioridades de minha gestão, para continuarmos gerando cada vez mais empregos e renda para os fluminenses – declara o governador Cláudio Castro.

De acordo com a pesquisa do IBGE, além da indústria, o desempenho do setor de serviços impactou positivamente a maior taxa de desocupação.

– Como resultado dos incentivos do governo e do melhor cenário econômico do estado, a produção industrial fluminense fechou o ano de 2023 com alta de 4,5% e o setor de serviços com alta de 3,3% – explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

De acordo com o secretário, em 2024 serão investidos pelo Governo do Estado R$ 400 milhões para a criação de 24 novos distritos industriais em território fluminense e revitalização de 10 unidades já existentes. A iniciativa faz parte da estratégia de reindustrialização do Rio de Janeiro.

