O corpo de um homem de meia idade foi encontrado na tarde desta quinta-feira (dia 22) durante as buscas por pessoas desaparecidas após deslizamento de terra em Barra do Piraí. A vítima estava na Rua Paulo da Silveira, no Centro, e foi encontrada por cães farejadores, que apontaram sua localização.

Com isso, já são duas vítimas fatais em decorrência das chuvas que atingiram o município entre a noite de quarta-feira (dia 21) e a madrugada desta quinta (dia 22). Ontem, o corpo de Lígia Maria de Carvalho foi encontrado pelas equipes.

Ainda há duas pessoas sendo procuradas pelo Corpo de Bombeiros na mesma região, entre elas, um bebê.