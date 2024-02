O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta quinta-feira (dia 22) a quarta vítima fatal do desabamento de uma casa na área central de Barra do Piraí. Inara de Oliveira é a mãe de Gael Oliveira de Carvalho, um bebê de oito meses, cujo corpo foi encontrado momentos antes sob escombros com ajuda de cães farejadores. Todos os corpos pertencem à mesma família, composta por uma idosa, o filho dela, a nora e o neto.

Mais cedo, o corpo de Bruno de Carvalho, pai do bebê, também foi encontrado próximo ao sobrado de três andares que desabou na rua Paulo da Silveira, no Centro. Na noite de quarta-feira (dia 21), o corpo de Lígia Maria de Carvalho foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros no mesmo local.

A Defesa Civil de Barra do Piraí informou que os temporais foram responsáveis por gerar um volume de 148 mm em apenas cinco horas. Até o momento, não foi divulgado o número de desalojados e desabrigados.

Foto: Divulgação