Um caminhoneiro, de 31 anos, foi preso nesta quinta-feira (dia 22) em Barra Mansa, após ser flagrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal transportando peças de carros roubados. A prisão ocorreu durante fiscalização de veículos na Rodovia Presidente Dutra, no posto PRF de Floriano. Na ocasião, os agentes abordaram um caminhão baú com placas de Santa Catarina. O condutor informou que transportava sucata, mas, ao abrir o compartimento de carga, os policiais se depararam com diversas peças de carros de luxo usados provenientes de desmanche de veículos.

Questionado sobre a nota fiscal da carga, o homem alegou não possuir e contou que havia pego a carga na altura de Nova Iguaçu, em um galpão, através de um aplicativo de frete. Disse, ainda, que estaria levando o material para uma loja de autopeças na região sul do país.

Os policiais verificaram que as peças encontradas – como partes de suspensão, longarina, tetos, vidros, parte elétrica, rodas, partes de painel, entre outros – pertenciam a, pelo menos, cinco carros. Logo no início da inspeção, puderam verificar que duas peças eram de veículos com registro de roubo, um MMC/ECLIPSE CR HPE, com registro de roubo em 28/11/23, um I/M.BENZ GLC2504MATIC, com registro de roubo em 24/01/24, além de peças de outros veículos de luxo.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e a ocorrência foi apresentada na 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF