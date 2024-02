Um trágico acidente ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (dia 27), em Nossa Senhora do Amparo, distrito de Barra Mansa, envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio. A colisão entre os dois veículos aconteceu na Rua Ari Kenner Tomaz Costa.

O motociclista, um produtor rural de 57 anos, morreu no local do acidente, enquanto a mulher que estava na carona da moto foi socorrida com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia da Polícia Civil esteve no local para investigar a dinâmica do acidente e determinar suas causas.

O estado de saúde da mulher ainda é desconhecido e a identidade das vítimas não foi divulgada até o momento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais