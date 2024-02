Nesta quarta-feira (dia 28), a partir das 17h, será realizada a assembleia de fundação do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios Comerciais, Semi Comerciais e Condomínios do Sul Fluminense. O evento será no Clube Fotofilatélico de Volta Redonda.

Catarina Valente, líder sindical que presidirá a assembleia, destacou a importância da organização desta categoria no Sul Fluminense e Costa Verde. “Este sindicato surge como resposta à necessidade de garantir direitos essenciais e promover atividades organizadas de lazer e capacitação profissional para os trabalhadores desta área”.

Além disso, de acordo com Valente, o sindicato vai planejar uma série de atividades de lazer e formação nos próximos meses, oferecendo oportunidades valiosas para o desenvolvimento profissional e o fortalecimento da comunidade. Os membros terão acesso exclusivo a essas iniciativas, destacando o compromisso do sindicato em melhorar não apenas as condições de trabalho, mas também a qualidade de vida dos trabalhadores.

Ozéias Cardoso, que trabalha como porteiro em Angra dos Reis, compartilhou suas expectativas positivas sobre a instituição: “Vou me sindicalizar pois quero fazer os cursos que serão oferecidos pelo sindicato. Acredito que a união nos tornará mais fortes para enfrentar os desafios da nossa profissão”.

A assembleia contará com a presença de membros do SindTecSul, autoridades locais e líderes sindicais.

foto: divulgação Sandrini Versani