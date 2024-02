Os corpos de Márcia Lopes de Moura, 48 anos, e de José Roberto Campbell Avelar, de 57 anos, serão sepultados nesta quarta-feira (dia 28). O casal veio a óbito em um trágico acidente ocorrido ontem (dia 27), na localidade de Nossa Senhora do Amparo, distrito de Barra Mansa. O sepultamento, cujo horário ainda não foi confirmado, está previsto para ocorrer em Santa Isabel do Rio Preto, na cidade de Valença.

Márcia e Roberto perderam suas vidas após a moto em que transitavam colidir com um carro de passeio, na Rua Ari Kenner Tomaz Costa. Márcia, que estava na garupa da moto, foi resgatada com ferimentos graves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém, horas mais tarde, faleceu devido à gravidade dos ferimentos. José Roberto, condutor da moto, veio a óbito no local do acidente.

Márcia era uma atleta amadora de destaque no cenário do atletismo. Seu esposo, José Roberto, atuava como produtor rural e, momentos antes do acidente, havia participado de uma partida de futebol com o grupo Centenário, no campo localizado no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

