Polícias civis da 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí) cumpriram um mandado de prisão preventiva, na tarde de segunda-feira (dia 4), na cidade de Vassouras, em desfavor de um gari de 28 anos. O indivíduo é acusado de cometer lesão corporal, ameaça e dano contra sua companheira, da mesma idade. Os crimes ocorreram em 16 de fevereiro deste ano, no distrito de Ibiapas, em Barra do Piraí, após a vítima manifestar o desejo de se separar.

Segundo o depoimento da jovem, ela foi agredida com socos no rosto, chutes nas costas e puxões de cabelo, além de testemunhar o companheiro quebrar móveis da residência. Após o ocorrido, ela conseguiu fugir do local, mas logo em seguida começou a receber mensagens enviadas pelo agressor ameaçando-a de morte. A vítima foi à delegacia, relatou o fato e solicitou uma medida protetiva, optando por residir com familiares.

O agressor, ao tomar conhecimento da denúncia, fugiu da cidade. Após a expedição do mandado de prisão, as investigações conseguiram localizá-lo na cidade de Vassouras. Os policiais civis foram ao local onde ele estava escondido, efetuando sua prisão. Ele foi então encaminhado à 88ª DP e posteriormente transferido para a Casa de Custódia no Roma, em Volta Redonda. Se condenado pelos crimes praticados, poderá enfrentar uma pena de até 6 anos e 6 meses de prisão.

O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, ressaltou que homens que recorrem à violência e desrespeitam a vontade das mulheres com quem se relacionam, devem estar cientes das consequências legais, incluindo a privação da liberdade.

“Às vésperas da celebração do Dia Internacional da Mulher, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 08, a comunidade pode se sentir um pouco mais segura com a retirada de mais um agressor das ruas. Essa ação reafirma o compromisso das autoridades em combater a violência doméstica e de gênero, buscando a proteção e a segurança das mulheres. Encorajamos todas as vítimas a denunciarem, pois estamos aqui para ajudá-las e fazer com que os agressores sejam punidos conforme a lei”, destacou o delegado.