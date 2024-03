A Stellantis anunciou, nesta quarta-feira (dia 6), em Brasília, o investimento de R$ 30 bilhões nos próximos cinco anos no Brasil, precisamente de 2025 até 2030.

Esse é o maior aporte financeiro anunciado já revelado nesse setor da indústria e será destinado ao desenvolvimento da tecnologia Bio Hybrid, modernização de fábricas e também novos produtos, especificamente 40 novos modelos entre reestilizações, novas gerações e carros inéditos. A empresa é controladora das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e de outras 16 e tem planta em Betim (MG), Porto Real (RJ) e Goiana (PE).

Durante a conversa, Carlos Tavares firmou compromisso com o presidente de cumprir a proposta da Stellantis sobre a descarbonização dentro do investimento da marca até 2030, quando voltarão a se reunir para planejar as novas metas. “Firmamos compromisso com a mobilidade mais segura, sustentável e acessível no Brasil, assim também como na América do Sul. Esse país já tem a vantagem de ser produtor de álcool e assim ter o biocombustível renovável a seu favor e nós estamos utilizando desse recurso no processo da descarbonização e podemos, se assim for permitido por outros governos, utilizar a tecnologia em outros países”, disse o CEO.

Foto: divulgação Stellantis