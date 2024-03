Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (dia 8) fez duas vítimas fatais na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma motocicleta com dois ocupantes caiu na pista, resultando na morte de ambos.

De acordo com relatos preliminares, o veículo estava em alta velocidade, e após a queda, foram encontradas marcas de arrastamento do mesmo por quase 60 metros. O condutor aparentemente perdeu o controle em alta velocidade, o que resultou na queda e nas lesões fatais.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda. Até o momento, apenas um dos indivíduos foi identificado, mas ambos tinham cerca de 20 anos de idade.

A motocicleta envolvida no acidente estava sem placa e com o licenciamento atrasado. Após a perícia no local, o veículo foi removido para o pátio da PRF.

Foto: Divulgação/PRF