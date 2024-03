Após um período de intensa especulação e disputa pelo cargo, a permanência do executivo volta-redondense Eduardo Bartolomeo como diretor-presidente da Vale finalmente foi confirmada até o final de 2024. A decisão, anunciada em conjunto com o Conselho de Administração da empresa, vem após um processo conturbado que resultou na renúncia de um membro do Conselho da mineradora.

Desde o início das discussões sobre a sucessão na Vale, houve debate sobre a possível interferência política nas nomeações. Nomes como o do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foram considerados. No entanto, um acordo foi alcançado para garantir a permanência de Bartolomeo até o final do ano.

O executivo comprometeu-se também a facilitar a transição para a nova liderança no início de 2025 e a oferecer consultoria estratégica para a empresa até o final do mesmo ano. “Seguirei empenhado em avançar nas prioridades estratégicas da companhia até o fim do meu mandato e em garantir uma transição bem-sucedida para a nova liderança”, afirmou Bartolomeo.

O debate sobre possíveis interferências externas na escolha do novo presidente da Vale gerou considerável especulação no mercado. Apesar das pressões políticas, Bartolomeo foi assegurado em seu cargo, decisão essa que foi recebida com alívio pelos investidores, que valorizam a continuidade e estabilidade na liderança da empresa.

Expressando sua confiança no futuro da empresa Vale, Eduardo Bartolomeo destacou os avanços alcançados durante seus cinco anos de gestão em termos de transformação interna, reorganização dos negócios e criação de valor para acionistas e sociedade. “Ao longo desses cinco anos, implementamos uma transformação profunda na companhia, envolvendo a cultura interna, a reorganização dos negócios e o foco na alocação de capital e na geração de valor para os nossos acionistas e para a sociedade. Sigo extremamente otimista em relação ao futuro da Vale”, declarou o executivo.

Daniel Stieler, presidente do Conselho de Administração da Vale, elogiou o compromisso de Bartolomeo e enfatizou a colaboração contínua até o término de seu mandato. “Agradecemos imensamente o empenho e a dedicação do Eduardo nos últimos cinco anos e trabalharemos juntos até o final de seu mandato. Seguiremos conduzindo o processo sucessório de forma diligente e cumprindo com rigor as políticas internas da companhia”, observou.

A seleção do novo presidente levará em consideração os atributos e perfil necessários para enfrentar os desafios futuros da Vale, contando com o suporte de uma empresa de renome internacional para conduzir o processo sucessório, conforme explicado pelo comitê executivo da mineradora.

Trajetória profissional

Filho do engenheiro Jair Bartolomeo e de Martha, Eduardo Bartolomeo, 59 anos, é formado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e possui MBAs pela Katholieke Universiteit Leuven, na Bélgica, e pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA.

Com uma vasta experiência em operações integradas de commodities, ele ingressou na Vale em 2004, ocupando diversas posições executivas e sendo membro de importantes comitês da empresa. Antes de sua carreira na Vale, Bartolomeo trabalhou na Ambev, onde também exerceu funções executivas.