A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (dia 15) duas encomendas postais contendo ecstasy e haxixe no Aeroporto do Galeão/RJ. O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção realizada com a equipe de cães de faro.

A primeira remessa continha 243 g de ecstasy dentro de uma caixa de som, vinha de São João de Meriti/RJ, tinha como destino São Luís/MA e está avaliada em R$ 20.700,00.

Já a segunda remessa com 447 g de ecstasy e 393 g de haxixe, somando R$ 31.500,00, ia do Rio de Janeiro/RJ para Bauru/SP.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) em parceria com os Correios.

Foto: divulgação