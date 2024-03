Policiais militares do 37º BPM (Resende), do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), prenderam na tarde de terça-feira (dia 19), em Resende, uma mulher de 32 anos que estava foragida da Justiça. Ela foi localizada na Estrada da Fazenda Valparaíso, após informações do Disque Denúncia.

Policiais do DPO de Engenheiro Passos foram verificar informações de que uma mulher foragida da Justiça estava morando em um sítio e, no local, encontraram a suspeita. Após informar sobre a denúncia, a mulher confirmou que havia retirado a tornozeleira eletrônica. Ela ainda contou para os militares que consultou algumas vezes o processo e ainda estava tramitando. No entanto, em consulta ao Sistema de Segurança foi confirmado o Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Tráfico de Drogas, onde fora condenada a uma pena de 10 anos de prisão.

Após ser dado voz de prisão, os policiais levaram a presa para a sede da 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, à SEAP/RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça.

