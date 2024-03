A implementação do Plano de Cargo, Carreira e Salários (PCCS) dos servidores da prefeitura de Volta Redonda trouxe novos transtornos para o prefeito Neto (PP). Na quarta-feira (dia 20), o chefe do Executivo foi intimado pela Justiça para promover o imediato cumprimento da Lei Municipal 3.149/1995. A decisão exige a implementação do PCCS a partir da próxima folha de pagamento, ou seja, no mês de março.

O juiz Alexandre Custódio Pontual, titular da 5ª Vara Cível, determinou que o governo municipal faça o enquadramento correto dos servidores nos níveis e referências correspondentes, levando em consideração os pagamentos realizados desde 1995. Para comprovar a implementação, a Prefeitura deve anexar o contracheque de pelo menos um servidor de cada categoria profissional, no prazo de dez dias contados a partir do fechamento da próxima folha de pagamento.

O descumprimento desta determinação pode acarretar uma multa pessoal de R$ 100 mil para cada ocorrência mensal que contrarie a decisão judicial, além da apresentação de denúncia ao Ministério Público para investigação de possíveis crimes de desobediência e improbidade administrativa do prefeito Neto.

“Vamos demonstrar que estamos cumprindo o pedido feito pela Justiça. Temos provas disso. Vivemos em um país democrático, onde é direito do sindicato fazer exigências, assim como é nosso direito provar que há um equívoco nessas demandas”, afirmou Neto na manhã de quinta-feira (dia 21). Na sentença proferida na última quarta-feira, o juiz Alexandre Pontual reconheceu o exercício regular do direito de defesa da Municipalidade e negou o pedido de condenação por litigância de má-fé.

“Vamos esclarecer isso, é um fato. Em uma democracia, todos têm o direito de cobrar. Seria uma grande irresponsabilidade da minha parte se não defendesse os interesses do município”, garantiu Neto, em tom otimista.

Processo

No processo que tramita desde 2011, o governo municipal foi condenado a implantar o PCCS, com o reenquadramento funcional dos servidores públicos, seus vencimentos e vantagens. Porém, mesmo com os valores calculados por perícia contábil, a Prefeitura passou a contestar o exame técnico feito. Isso ocorreu anos após iniciado o cumprimento de sentença.