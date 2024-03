Uma ação da Polícia Militar ocorrida na segunda-feira (dia 25) resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e materiais do tráfico em imóvel abandonado em Barra Mansa. Os agentes receberam uma denúncia sobre um imóvel abandonado na Rua Eduardo Junqueira, no bairro Estamparia, que estaria sendo utilizado para atividades relacionadas ao tráfico de drogas. A equipe do Serviço Reservado, juntamente com o Grupo de Ações Táticas (GAT II), se deslocou até o local para verificar a situação.

Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram o portão aberto e nenhuma pessoa no local. Ao vasculharem a casa dos fundos, que estava sem móveis e com aparência de abandono, a equipe encontrou uma série de materiais relacionados ao tráfico de drogas. Foram apreendidos 2.495 eppendor’s contendo cocaína, além de 36 folhas adesivas com inscrições do tráfico, uma balança de precisão, dois rádios comunicadores Motorola, dois rádios comunicadores Nextcom, um rádio comunicador Baofeng, duas bases/carregadores para rádios comunicadores Motorola e 14 mil eppendor’s vazios, utilizados para embalar drogas. No total, com a apreensão, o tráfico deixou de lucrar mais de R$ 73 mil.

A polícia identificou que o imóvel era utilizado por dois suspeitos, sendo um líder da localidade e o outro responsável pela logística, endolação e distribuição das drogas.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 90ª DP (Barra Mansa), onde ficou sob custódia das autoridades competentes. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelo tráfico na região.

Foto: Divulgação