No próximo sábado, 30 de março, a Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e da Secretaria Executiva da Juventude, vai realizar o Circuito Angrense de Skate Street. O evento acontece na pista Olhadinha Skate Park, localizada na Praia da Chácara, a partir das 09:00.

A competição é aberta para todos os interessados, sejam espectadores ou competidores. Para os atletas que desejam se inscrever, basta entrar em contato pelo telefone (24) 99257-9256. A inscrição será confirmada mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

As competições serão divididas em diferentes categorias, visando atender a todos os níveis de habilidade e idade, desde infantil até a categoria master, garantindo que todos tenham a chance de participar e mostrar seu talento em um dos esportes que mais cresce no Brasil.

A estrutura do evento será completa, contando com uma praça de alimentação repleta de opções de food trucks. Além das competições de skate, o evento também contará com gincanas e distribuição de brindes ao longo do dia, mantendo o clima animado e descontraído para todos os presentes. O destaque especial para a apresentação da banda Valeriana e do grupo de rap Twoc Boy, que prometem agitar ainda mais o ambiente.

O Circuito Angrense de Skate Street contará com a presença ilustre dos renomados atletas profissionais e árbitros da CBSK- Confederação Brasileira de Skate, Maurício Nava e Lucas Cofrinho, que estarão presentes para prestigiar o evento e interagir com os participantes. A locução ficará por conta de Renan Sales, enquanto a cobertura fotográfica do evento será realizada por Iam Martins.

Foto: divulgação/ Luis Fernando Lara