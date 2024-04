Na manhã de segunda-feira (dia 1º), durante a Operação “Segurança Presente” em Volta Redonda, uma equipe da Polícia Militar efetuou a prisão de um indivíduo com mandado em aberto por violência contra mulher. A ação ocorreu por volta das 9h40min, na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, que fica na Avenida dos Trabalhadores.

A guarnição abordou o homem, de 35 anos, em atitude suspeita. Após uma revista pessoal, que não resultou na apreensão de itens ilícitos, foi realizada uma consulta aos sistemas, que indicou a existência do mandado de prisão em aberto por violência contra mulher.

Diante da constatação, o indivíduo recebeu voz de prisão, tendo seus direitos constitucionais informados. Ele foi conduzido à sede da 93ª DP, onde permaneceu detido.

Recentemente, a Operação “Segurança Presente” foi ampliada em Volta Redonda. Com o novo planejamento, os policiais militares do programa passaram a atuar também na Rodoviária Prefeito Francisco Torres, no bairro Laranjal, visando aumentar a segurança de usuários e trabalhadores do terminal, além de atuar na área social, retirando pessoas em situação de rua dessa condição e estabelecendo uma relação de confiança com a população.

Foto: Divulgação