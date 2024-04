Um motorista foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, na madrugada desta quarta-feira (dia 31), transportando 3.600 papelotes de cocaína no interior do estepe do carro, na BR-393, em Barra do Piraí. O fato ocorreu por volta das 00h05 no Km 275, na Unidade Operacional Dorândia, durante fiscalização de rotina. Na ocasião, os agentes abordaram o Toyota Corolla conduzido pelo suspeito, de 26 anos, e encontraram a droga embalada em pequenas sacolas envoltas de fita adesiva.

Vale ressaltar que o mesmo indivíduo foi flagrado em 2017, na mesma Unidade Operacional, conduzindo um carro clonado. A ocorrência foi finalizada com o encaminhamento do condutor, do veículo e da droga à 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí.

Foto: Divulgação/PRF