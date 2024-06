Um coração foi encontrado nesta segunda-feira (dia 10) na Rua 24 de Agosto, no bairro Roma, em Volta Redonda. Agentes da Polícia Militar foram acionados no início da tarde por funcionários da Unidade Básica de Saúde do bairro, que se depararam com o órgão enquanto passavam pela rua. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o coração esmagado e partido, o que inicialmente impossibilitou a identificação se era de origem humana ou animal.

A área foi isolada e a perícia foi acionada para investigar o ocorrido. O coração foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda, onde será submetido a análises para determinar sua origem. O caso foi registrado na 93ª DP e está sob investigação.