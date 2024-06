De autoria do vereador Renan Cury, um projeto que autoriza a inclusão de atividades extracurriculares de inteligência artificial nas escolas municipais de Volta Redonda foi aprovado por unanimidade na noite da última segunda-feira (10) na Câmara Municipal.

O autor do projeto destacou que a ideia é preparar os alunos da rede municipal de ensino de Volta Redonda para o uso consciente e ético de softwares de inteligência artificial, que é uma tecnologia emergente e transformadora, já sendo amplamente utilizada em diversas áreas como saúde, educação, segurança e finanças. “É fundamental capacitar os alunos para utilizar essas ferramentas de maneira eficaz e ética, garantindo sua competitividade no mercado de trabalho e maximização das oportunidades oferecidas por essas inovações”, disse Renan.

Renan Cury também lembrou que ensinar os limites éticos da inteligência artificial nas escolas de Volta Redonda, é outro objetivo deste projeto, visando evitar práticas prejudiciais como plágio, propagação de fake news e uso indevido de informações. “Saber utilizar a inteligência artificial para o bem, será crucial para o ingresso no mercado de trabalho no futuro. Temos que lidar com isso, assim como temos que lidar com a parte ruim e ajudar a combater tais práticas. Levar o tema pras escolas ditará os rumos do futuro”, disse o parlamentar.

O projeto segue agora para sanção do prefeito Antônio Francisco Neto. Após sancionada, a lei permitirá que o Poder Executivo firme parcerias com instituições privadas, universidades e organizações não governamentais, fortalecendo a implementação das atividades educacionais previstas, proporcionando recursos e expertise necessários para a formação de cidadãos mais preparados e responsáveis.