Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) cumpriram, na manhã de terça-feira (dia 11), um mandado de prisão no bairro Roma, expedido em 6 de junho pela 1ª Vara Criminal/Volta Redonda contra um homem de 38 anos. Ele é acusado de ter participado, no dia 10 de abril, do assassinato de uma jovem, de 18 anos, morta com dois tiros na cabeça. O crime ocorreu na Rua Hebert Viana, no bairro Ilha Parque.

A ação foi coordenada pelo delegado titular Vinicius de Mello Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto.

No dia do crime, um outro homem foi preso em flagrante pelos agentes da 93ª DP.

Segundo a Polícia Civil, a prisão de homicidas é essencial não apenas para a segurança imediata, mas também para a manutenção da ordem e da justiça a longo prazo. A ação dessa terça-feira faz parte de uma investigação ainda em andamento.

O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.