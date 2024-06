Um motociclista de 38 anos foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. O flagra ocorreu durante Policiamento Ostensivo Dinâmico da Polícia Rodoviária Federal, na altura do km 317 da pista sentido Rio. Na ocasião, os agentes tiveram a atenção voltada para uma motocicleta Honda/CB250F Twister com placa de Japeri.

Durante a fiscalização, foi percebido odor de álcool no hálito do motociclista, submetendo-o ao teste etílico (“bafômetro”) com resultado 0,37 mg/L, constatando a embriaguez na direção de veículo automotor, configurando o crime de trânsito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência é passível de pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de dirigir.

Diante do exposto, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo. Segundo a PRF, durante verificação nos sistemas, foi constatado que o mesmo indivíduo já fora flagrado em outras três ocorrências de uso de bebida alcoólica na condução de veículos. A ocorrência foi apresentada na 99ª DP (Itatiaia) para os procedimentos de praxe.

Além da prisão pelo crime cometido, foi aplicada a devida multa de trânsito por dirigir sob efeito de álcool no valor de R$ 2.934,70.

Foto: Divulgação/PRF