Uma operação policial realizada na manhã deste sábado (dia 15) resultou na apreensão de uma quantidade significativa de drogas no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. A ação, conduzida por policiais militares do 10º BPM/1° CIA, teve início às 10h35 após uma denúncia de tráfico de drogas na Rua Dos Ypes.

De acordo com a ocorrência, ao chegar ao local, os policiais identificaram um suspeito que, ao avistar a viatura, tentou fugir. O homem entrou em um apartamento e se trancou em um quarto, onde a residente permitiu que os policiais arrombassem a porta. Apesar de o suspeito ter pulado a janela do segundo andar e escapado, os policiais encontraram uma bolsa contendo 55 tiras de maconha, 21 pedras de crack e 2 pinos de cocaína, todos com identificação das facções criminosas “CV Valença” e “BP CV”.

Os materiais foram apresentados ao inspetor da delegacia que, após consulta com o delegado de plantão, determinou a apreensão dos itens para perícia.

A moradora do apartamento optou por não prestar queixa contra o suspeito.

Foto: Divulgação