A Polícia Militar apreendeu, na noite de segunda-feira (dia 17), três jovens suspeitos de tráfico de drogas no Loteamento Airuoca, em Barra Mansa. A ação ocorreu após denúncias de moradores sobre a prática ilícita na Rua Dom Bosco.

Por volta das 21h20, a guarnição do GAT II – composta pelo 1° Sargento PM Pablo, 3° Sargento PM Madeira, 3° Sargento PM Werneck, Cabo PM Túlio, Soldado PM Romero e Soldado PM Pedro Henrique – se deslocou ao local e, após observação estratégica, flagrou três indivíduos realizando a venda de entorpecentes. Os suspeitos, ao perceberem a presença policial, tentaram disfarçar e esconder a droga em um terreno baldio nas proximidades.

Os jovens – de 20, 18 e 17 anos – foram abordados e informados sobre o monitoramento. Durante a revista, os policiais encontraram 51 pinos de cocaína com um deles, 37 pinos com outro e 34 pinos com o terceiro. Além disso, dois deles também possuíam quantias em dinheiro (R$ 70 e R$ 65, respectivamente) e aparelhos celulares.

Os rapazes residem no bairro Vista Alegre e, durante a abordagem, informaram aos policiais sobre a existência de mais entorpecentes em suas casas. Na residência de um, localizada na Rua Antenor Miguel, foram encontrados mais 20 pinos de cocaína embaixo de sua cama. Já na casa do mais velho, na Avenida Cristiano dos Reis Meireles, foram encontrados 21 pinos de cocaína em uma cômoda.

Os três jovens foram conduzidos à 90ª DP (Barra Mansa), onde foram autuados por tráfico de drogas, conforme o Art. 33 da Lei 11.343/06. Os mais velhos permaneceram presos, enquanto o adolescente foi apreendido devido à sua menoridade.

A ação foi monitorada por câmeras corporais e contou com a colaboração dos próprios suspeitos, que permitiram a entrada dos policiais em suas casas. O material apreendido totalizou 126,2 gramas de cocaína, identificado pelos pinos com a inscrição “CPX VISTÃO P.B.”, indicando possível ligação com a facção criminosa Comando Vermelho.

Foto: Divulgação/PM