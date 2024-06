Um jovem de 19 anos foi detido após desacatar um guarda municipal de Volta Redonda. O caso aconteceu no último sábado (22) depois que o detido, que conduzia uma motocicleta, foi flagrado avançando o sinal vermelho na Avenida dos Trabalhadores, na altura da Vila Santa Cecília. Na tentativa de fugir da abordagem, o jovem avançou ainda mais dois semáforos antes de ser parado na Rua 14, no mesmo bairro.

Durante a abordagem foi constatado que a motocicleta estava com os retrovisores inoperantes e outras irregularidades. Ao ser informado que teria a moto removida ao depósito público, o jovem, que conduzia a motocicleta com uma Permissão Para Dirigir (PPD), conhecida popularmente como CNH (Carteira Nacional de Habilitação) provisória, proferiu uma série de ofensas ao agente público, recebeu voz de prisão por desacato e foi levado para a delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O secretário municipal de Ordem Pública, coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, alertou sobre os casos de imprudência flagrados por agentes públicos e também pelas câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública).

“Estamos diante de várias situações de imprudência flagradas pelos agentes e também pelas câmeras da Ordem Pública. Estamos fazendo a nossa parte, atuando com fiscalizações, campanhas educacionais, projetos educativos com crianças por meio da Guarda Mirim e da Minicidade do Trânsito, e até oferecendo um curso de capacitação gratuito para motociclistas. Neste caso em específico, houve um agravante que foi o desrespeito e desacato ao agente público que exercia sua função. Situações como essa não podem ficar impunes”, disse Luiz Henrique.

Foto: Divulgação/Semop