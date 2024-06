A Polícia Federal, em ação conjunta com a FICCO/RJ e a Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições (FICTA), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (dia 24), um homem e uma mulher que faziam a compra, recebimento, transporte e fornecimento de materiais bélicos ao crime organizado.

Os equipamentos, recebidos por meio de encomendas dos Correios, eram destinados ao fortalecimento do poder bélico da facção criminosa que domina e explora territórios mediante o uso clandestino de armas de fogo. Na ação de hoje, os criminosos foram detidos em flagrante enquanto retiravam a encomenda com os equipamentos bélicos na Agência de Correios Franqueada, localizada na Maré, bairro da Zona Norte da capital fluminense.

Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio e ao Tráfico de Armas (DELEPAT/PF/RJ) e da FICCO/RJ interceptaram o homem que comercializava miras holográficas, lunetas, coronhas e carregadores de fuzil importados e de alta capacidade, capazes de armazenar 50 munições e realizar até 50 disparos ininterruptos. A mulher também estava envolvida na comercialização de peças de armas de fogo.

Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e, após a formalização da prisão em flagrante, serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A FICCO/RJ, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, é uma força-tarefa composta pela Polícia Federal, PCERJ e PMERJ, a qual tem por objetivo realizar uma atuação conjunta e integrada no enfrentamento ao crime organizado e violento no estado do Rio de Janeiro.

A FICTA, Força-Tarefa Internacional de Combate ao Tráfico de Armas e Munições, é uma unidade supervisionada pelo Serviço de Repressão ao Tráfico de Armas da Polícia Federal e composta por PF, Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Homeland Security Investigations (HSI) – principal braço investigativo do Department of Homeland Security (DHS) dos Estados Unidos.