Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam, na manhã desta quarta-feira (dia 26), um homem de 28 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro São Lucas. A ação, coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e delegado assistente José Carlos Neto, foi fruto de uma de investigação que identificou o alvo como associado a facção Comando Vermelho. Com isso, um mandado de prisão foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado foi surpreendido pelos agentes quando estava dormindo e, em revista ao seu quarto, foram encontrados em baixo da cama 320 pinos contendo cocaína. O preso será recolhido ao sistema penitenciário, onde permanecerá acautelado à disposição da Justiça.

Ainda segundo a Polícia Civil, a prisão representa um esforço contínuo dos agentes para combater o crime organizado e reduzir a influência das facções criminosas, contribuindo para a segurança pública em Volta Redonda e região.