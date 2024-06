A CSN abriu inscrições para 300 vagas do Programa Jovem Aprendiz em suas unidades de Volta Redonda e Porto Real. As inscrições terminam no dia 4 de julho e podem ser feitas online no site www.csn.com.br/oportunidades.

O processo seletivo inclui análise de elegibilidade, provas online de matemática e língua portuguesa, entrevistas, exames médicos e avaliação psicológica. Os candidatos aprovados terão direito a remuneração, 70% de férias, assistência médica e odontológica, auxílio-academia, refeição na empresa (para os selecionados na aprendizagem prática), vale-transporte e seguro de vida.

O programa oferece experiências para o desenvolvimento profissional dos jovens, com atividades teóricas e práticas ao longo de até 11 meses. As aulas ocorrerão de forma presencial, nos períodos da manhã ou tarde. Jovens entre 17 e 22 anos, com ensino médio completo ou cursando o terceiro ano, podem participar.

Para a CSN em Volta Redonda, serão oferecidos os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Logística, Eletricista, Mecânico de Manutenção, Operador de Máquinas, Operador de Processos Industriais e Soldador de Estruturas. É necessário morar em Volta Redonda, Barra Mansa, Barra do Piraí ou Pinheiral.

Na unidade da CSN em Porto Real, serão oferecidos os cursos de Inspetor de Produção Automotiva e Mecânico de Manutenção. É necessário morar em Resende, Porto Real, Quatis ou Itatiaia.

É importante não ter sido jovem aprendiz na empresa nos últimos seis meses. A CSN incentiva a inscrição de mulheres e pessoas com deficiência.